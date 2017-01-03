Сьогодні Україну засніжить
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Сьогодні, 3 січня в деяких областях України випаде сніг та мокрий сніг. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
За прогнозами Укргідрометцентру, 3 січня у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях та Києві проходить атмосферний циклон, внаслідок якого випадатиме сніг та мокрий сніг.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 3 січня у столиці буде хмарна погода, на дорогах, подекуди ожеледиця.