Сьогодні Україну засніжить

За прогнозами Укргідрометцентру, 3 січня у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях та Києві проходить атмосферний циклон, внаслідок якого випадатиме сніг та мокрий сніг.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 3 січня у столиці буде хмарна погода, на дорогах, подекуди ожеледиця.