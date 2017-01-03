Сегодня Украину заснежит
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Сегодня, 3 января в некоторых областях Украины выпадет снег и мокрый снег. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.
По прогнозам Укргидрометцентра, 3 января в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях и Киеве проходит атмосферный циклон, в результате которого выпадать снег и мокрый снег.
Напомним, по прогнозам синоптиков, 3 января в столице будет облачная погода, на дорогах, местами гололедица.