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Сьогодні українців на дорогах чекає ожеледиця в більшості областей

Київ • УНН

 • 9093 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Більшість регіонів України дороги в понеділок 30 грудня вкрила ожеледиця. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, передає УНН.

“За прогнозами Укргідрометцентру, 30 грудня на більшій території країни на дорогах ожеледиця”, — йдеться в повідомленні.

За даними на сайті Укргідрометцентру, потенційно небезпечні погодні умови очікуються в усіх регіонах, окрім південних: Миколаївської, Запорізької, Одеської, Херсонської областей та Криму.

В більшості областей синоптики прогнозують температуру від −1 до 1 градусу за Цельсієм вдень 30 грудня. На сході й півдні температура може підніматися до 2 градусів, у Криму — до 4.

Нагадаємо, синоптики розповіли, чого чекати у перші дні 2020 року.

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