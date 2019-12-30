Сегодня украинцев на дорогах ждет гололедица в большинстве областей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Большинство регионов Украины дороги в понедельник 30 декабря покрыла гололедица. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, передает УНН.
“По прогнозам Укргидрометцентра, 30 декабря на большей территории страны на дорогах гололедица”, — говорится в сообщении.
По данным на сайте Укргидрометцентра, потенциально опасные погодные условия ожидаются во всех регионах, кроме южных: Николаевской, Запорожской, Одесской, Херсонской областей и Крыма.
В большинстве областей синоптики прогнозируют температуру от −1 до +1 градуса по Цельсию днем 30 декабря. На востоке и юге температура может подниматься до 2 градусов, в Крыму — до 4.
Напомним, синоптики рассказали, чего ждать в первые дни 2020 года.