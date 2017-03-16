Сьогодні у списку зниклих безвісти зазначено імена 418 осіб – І.Геращенко

“СБУ і мінська група проведи велику роботу щодо пошуку інформації про зниклих безвісти, було встановлено долю кількох десятків тих громадян, що були в списку зниклих безвісти. Ми надали оновлену інформацію, що сьогодні в списку зниклих безвісти 418 осіб, згідно списку СБУ, яким ми користуємося. Не виключаю, що зниклих безвісти в ході конфлікту — більше, і ми маємо знайти інформацію про всіх зниклих, загиблих, встановити їх долю”, — повідомила І.Геращенко.

Нагадаємо, 6 березня І.Геращенко повідомила, що згідно списків СБУ, зниклими безвісти залишаються 483 українців.

Як повідомляв УНН, минулого року вдалося звільнити близько 20 українських заручників.