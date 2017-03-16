Сегодня в списке пропавших без вести указаны имена 418 человек - И.Геращенко

"СБУ и минская группа провели большую работу по поиску информации о пропавших без вести, была установлена судьба нескольких десятков тех граждан, которые были в списке пропавших без вести. Мы предоставили обновленную информацию, что сегодня в списке пропавших без вести 418 человек, согласно списку СБУ, которым мы пользуемся. Не исключаю, что пропавших без вести в ходе конфликта - больше, и мы должны найти информацию о всех пропавших, погибших, установить их судьбу", - сообщила И.Геращенко.

Напомним, 6 марта И.Геращенко сообщила, что согласно спискам СБУ, пропавшими без вести остаются 483 украинца.

Как сообщал УНН, в прошлом году удалось освободить около 20 украинских заложников.