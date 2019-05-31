Сьогодні у Раді пройде година запитань до уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У Верховній Раді України сьогодні відбудеться година запитань до уряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на порядок денний ВР на сьогодні.
Так, година запитань до уряду має відбутися з 10:00 до 11:00.
Після цього, з 11:00 до 11:30 заплановане оголошення депутатських запитів.
Також у порядку денному запланований розгляд трьох варіантів законопроектів про сільськогосподарську кооперацію, які вчора почали розглядати за повною процедурою.
Нагадаємо, вчора Верховна Рада відхилила відставку Гройсмана.
Як повідомляв УНН, проект постанови про відставку Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана у Верховній Раді зареєстрували 29 травня.