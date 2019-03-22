Сьогодні у Раді доповідь КМУ та черговий день розгляду поправок до мовного закону
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні, 22 березня, Верховна Рада України заслухає доповідь Кабінету міністрів України та продовжить розгляд поправок до закону про мову (№5670-д). Парламентарі повинні розглянути ще 782 поправки до законопроекту. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт ВРУ.
Сьогодні, 22 березня, в порядку денному парламенту заплановано заслухати інформацію Кабінету міністрів України під час традиційної "години запитань до Уряду", після чого народні депутати продовжать розгляд поправок до закону про мову (№5670-д) з 1218 поправки. Про це заявив голова Верховної ради України Андрій Парубій, закриваючи пленарне засідання 21 березня.
Нагадаємо, під час вчорашнього засідання парламентарями було розглянуто 393 поправки до законопроекту. Таким чином, депутатам залишилось розглянути ще 782 поправки.
Варто зазначити, що минулого тижня у парламенті запропонували розглянути всі поправки до мовного закону без перерви протягом двох діб – починаючи з ранку вівторка, 19 березня, і закінчуючи фінальним голосуванням у четвер, щоб не залишати цей закон на період після виборів.
Як повідомляв УНН, спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що деякі народні депутати навмисно затягують процес розгляду поправок до законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної.