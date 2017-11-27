Сьогодні у Празі розпочався фестиваль українського кіно
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сьогодні у Празі розпочинається кінофестиваль "Тиждень українського кіно у Празі". Про це повідомляється на сторінці "ДержКіно" у Facebook, передає УНН.
"Всього до програми показів увійшли п’ять нових українських фільмів, що створені за підтримки Держкіно і мають міжнародний фестивальний успіх або популярність у національному кінопрокаті", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, в рамках фестивалю покажуть наступні фільми:
27.11 - "Стрімголов" (2017), реж. Марина Степанська;
28.11 - "Рідні" (2016), реж. Віталій Манський;
29.11 - "Припутні" (2017), реж. Аркадій Непиталюк;
30.11 - "Січень-березень" (2017), реж. Юрій Речинський;
01.12 - "Червоний" (2017), реж. Заза Буадзе.