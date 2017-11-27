Сегодня в Праге начался фестиваль украинского кино
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сегодня в Праге открывается кинофестиваль "Неделя украинского кино в Праге". Об этом сообщается на странице "Госкино" в Facebook, передает УНН.
"Всего в программу показов вошли пять новых украинских фильмов, созданных при поддержке Госкино и имеют международный фестивальный успех или популярность в национальном кинопрокате", - говорится в сообщении.
В частности, в рамках фестиваля покажут следующие фильмы:
27.11 - "Сломя голову" (2017), реж. Марина Степанска;
28.11 - "Родные" (2016), реж. Виталий Манский;
29.11 - "Припутни" (2017), реж. Аркадий Непиталюк;
30.11 - "Январь-март" (2017), реж. Юрий Речинский;
01.12 - "Красный" (2017), реж. Заза Буадзе.