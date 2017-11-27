Сегодня в Праге начался фестиваль украинского кино

"Всего в программу показов вошли пять новых украинских фильмов, созданных при поддержке Госкино и имеют международный фестивальный успех или популярность в национальном кинопрокате", - говорится в сообщении.

В частности, в рамках фестиваля покажут следующие фильмы:

27.11 - "Сломя голову" (2017), реж. Марина Степанска;

28.11 - "Родные" (2016), реж. Виталий Манский;

29.11 - "Припутни" (2017), реж. Аркадий Непиталюк;

30.11 - "Январь-март" (2017), реж. Юрий Речинский;

01.12 - "Красный" (2017), реж. Заза Буадзе.



