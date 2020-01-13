Сьогодні у Північній Ірландії почали офіційно визнавати одностатеві шлюби
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. З сьогоднішнього дня, 13 січня, в Північній Ірландії почали офіційно визнавати одностатеві шлюби. Про це повідомляє британська мовна корпорація BBC, зазначає УНН.
Представники ЛГБТ спільноти тепер можуть вільно зареєструватися, щоб вступити в шлюб в лютому, оскільки згідно із законом пари повинні повідомити про свій намір одружитися за 28 днів до цього. Очікується, що перші весілля відбудуться в тиждень Дня святого Валентина.
Для пар, які вже були одружені, тепер їх шлюб буде визнаватися офіційно. Ті ж, хто перебуває в цивільному партнерстві, поки не зможуть оформити шлюб на цьому етапі. Бюро Північної Ірландії планує в цьому році почати консультації про переоформлення цивільних партнерств представників однієї статі.
Гетеросексуальні пари також зможуть вступати в цивільні партнерства з сьогоднішнього дня.
Відзначимо, що на території Великої Британії одностатеві шлюби були дозволені в Англії, Шотландії та Уельсі з 2014 року, але не у Північній Ірландії. Місцевий парламент не затвердив їх, а заборону на їхнє офіційне визнання на протязі багатьох років підтримували консервативні політики.
Також варто зазначити, що на території Ірландії прихильники легалізації одностатевих шлюбів здобули переконливу перемогу на конституційному референдумі, який пройшов в республіці у 2015 році.