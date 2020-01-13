Сегодня в Северной Ирландии начали официально признавать однополые браки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. С сегодняшнего дня, 13 января, в Северной Ирландии начали официально признавать однополые браки. Об этом сообщает британская вещательная корпорация BBC, отмечает УНН.
Представители ЛГБТ сообщества теперь могут свободно зарегистрироваться, чтобы вступить в брак в феврале, так как по закону пары должны уведомить о своем намерении пожениться за 28 дней до этого. Ожидается, что первые свадьбы состоятся в неделю Дня святого Валентина.
Для пар, которые уже были женаты, теперь их брак будет признаваться официально. Те же, кто находится в гражданском партнерстве, пока не смогут оформить брак на этом этапе. Бюро Северной Ирландии планирует в этом году начать консультации о переоформлении гражданских партнерств представителей одного пола.
Гетеросексуальные пары также смогут вступать в гражданские партнерства с сегодняшнего дня.
Отметим, что на территории Великобритании однополые браки были разрешены в Англии, Шотландии и Уэльсе с 2014 года, но не в Северной Ирландии. Местный парламент не утвердил их, а запрет на их официальное признание на протяжении многих лет поддерживали консервативные политики.
Также стоит отметить, что на территории Ирландии сторонники легализации однополых браков одержали убедительную победу на конституционном референдуме, который прошел в республике в 2015 году.