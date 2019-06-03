Сьогодні у Парижі чергова "битва" в ПАРЄ щодо Росії

КИЇВ. 3 червня. УНН. Засідання регламентного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи відбудеться у Парижі у понеділок, 3 червня. Це стане черговою "битвою" проти змін у регламент організації, які можуть дозволити делегації Росії брати участь у роботі ПАРЄ. Про це повідомив напередодні голова постійної української парламентської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв, передає УНН.