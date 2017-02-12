Сьогодні у Німеччині пройдуть вибори президента

Як повідомляється, нового президента Німеччини обиратимуть Федеральні збори у складі 1260 осіб. Одна половина з них - депутати Бундестагу, а друга - виборники, яких відряджають до Берліна парламенти федеральних земель. Тому в засіданні Федеральних зборів у неділю братимуть участь і представники партій, які не представлені в Бундестазі.

Як очікується, у неділю о 12 годині Федеральні збори відкриє голова Бундестагу Норберт Ламмерт (Norbert Lammert). Після першого туру голосування, який, за попередніми оцінками, триватиме близько двох годин, відбудеться підрахунок голосів. Якщо один із кандидатів отримає щонайменше 631 голос, то вибори на цьому закінчаться.

Як повідомляв УНН, у Німеччині 50% респондентів заявили, що під час виборів канцлера Німеччини проголосували би за представника Соціал-демократичної партії Мартіна Шульца.