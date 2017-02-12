Сегодня в Германии пройдут выборы президента

Как сообщается, нового президента Германии будет выбирать Федеральное собрание в составе 1260 человек. Одна половина из них - депутаты Бундестага, а вторая - выборщики, которых отправляют в Берлин парламенты федеральных земель. Поэтому в заседании Федерального собрания в воскресенье будут участвовать и представители партий, которые не представлены в Бундестаге.

Как ожидается, в воскресенье в 12:00 Федеральное собрание откроет председатель Бундестага Норберт Ламмерт (Norbert Lammert). После первого тура голосования, который, по предварительным оценкам, займет около двух часов, состоится подсчет голосов. Если один из кандидатов получит не менее 631 голос, то выборы на этом закончатся.

Как сообщал УНН, в Германии 50% респондентов заявили, что во время выборов канцлера Германии проголосовали бы за представителя Социал-демократической партии Мартина Шульца .