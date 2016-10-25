Сьогодні у Лондоні оголосять лауреата літературної Букерівської премії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сьогодні у Лондоні назвуть ім’я лауреата престижної літературної Букерівської премії (The Man Booker Prize), передає УНН з посиланням на сайт премії.
У вересні журі премії оприлюднило шорт-лист із шістьох письменників-претендентів на нагороду. До списку потрапили: Пол Бітті “Розпродаж”, Дебора Леві “Гаряче молоко”, Грем Макрае Бурне “Його брудний план”, Отесса Мошфех “Ейлін”, Девід Шалай “Усе, чим є людина”, Мадлен Тіен “Не кажи, що у нас нічого немає”.
Оголошення лауреата відбудеться о 21:30 за місцевим часом (23:30 за київським) у лондонській ратуші. Переможець отримає приз у розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів (65,6 тис. дол.).
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Вперше вручення нагороди відбулося в 1969 році. До 2013 року Букерівська премія присуджувалася авторові, що проживає в одній з країн Співдружності націй, Ірландії чи Зімбабве. Однак потім журі дозволило претендувати на неї письменникам з інших країн світу за твір, написаний англійською мовою і опублікованому в Сполученому Королівстві.