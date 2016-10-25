Сегодня в Лондоне объявят лауреата литературной Букеровской премии

В сентябре жюри премии обнародовало шорт-лист из шести писателей-претендентов на награду. В список попали: Пол Битти "Распродажа", Дебора Леви "Горячее молоко", Грэм Макрае Бурне "Его грязный план", Отесса Мошфех "Эйлин", Дэвид Шалай "Все, что представляет собой человек", Мадлен Тиен "Не говори, что в нас ничего нет".

Объявление лауреата состоится в 21:30 по местному времени (23:30 по киевскому) в лондонской ратуше. Победитель получит приз в размере 50 тыс. фунтов стерлингов (65,6 тыс. долл.).

Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. До 2013 года Букеровская премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Однако затем жюри позволило претендовать на нее писателям из других стран мира за произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Соединенном Королевстве.