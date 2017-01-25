Сьогодні у Києві та області очікуються пориви вітру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Сьогодні, 25 січня, по Києву та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Київській області.
За прогнозами Укргідрометцентру, у найближчу годину 25 січня з утриманням до кінця доби по Києву та області пориви вітру 15-20 м/с.
Громадян закликали бути обережними під час перебування на вулиці.
Нагадаємо, 25 січня в столиці очікується хмарна з проясненнями погода. Сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура протягом доби 3-5° морозу.