Сегодня в Киеве и области ожидаются порывы ветра
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня, 25 января, по Киеву и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киевской области.
По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие часы 25 января до конца суток по Киеву и области порывы ветра 15-20 м/с.
Граждан призвали быть осторожными во время пребывания на улице.
Напомним, 25 января в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Снег. На дорогах местами гололедица. Температура в течение суток 3-5° мороза.