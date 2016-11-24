Сьогодні у Києві розпочався XІV міжнародний фестиваль документальних фільмів “Кінолітопис-2016”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні у Києві стартував міжнародний фестиваль документальних фільмів “Кінолітопис-2016”, який триватиме з 24 до 30 листопада. Про це під час відкриття фестивалю сказав директор кіностудії імені О.Довженка Олесь Янчук, передає кореспондент УНН.
“Дуже приємно, що перші години цього фестивалю пройдуть саме на кіностудії імені О.Довженка, де починав свою діяльність М. Вінграновський... Я бажаю, щоб ці покази принесли глядачам насолоду і щоб цей фестиваль продовжувався ще багато років. А молоді натхнення та бажання творити і знімати кіно”, — сказав О.Янчук.
Також організатори зазначають, що фестиваль триватиме з 24 до 30 листопада у столичному “Будинку кіно”. Гасло цьогорічного фестивалю — “Видатні постаті українського кінематографу” — це вшанування відомих кінематографістів України, за допомогою діяльності яких український кінематограф отримав вітчизняне визнання.
Як повідомляв УНН, українські фільми покажуть на кінофестивалі у Німеччині.