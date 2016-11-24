Сьогодні у Києві розпочався XІV міжнародний фестиваль документальних фільмів “Кінолітопис-2016”

“Дуже приємно, що перші години цього фестивалю пройдуть саме на кіностудії імені О.Довженка, де починав свою діяльність М. Вінграновський... Я бажаю, щоб ці покази принесли глядачам насолоду і щоб цей фестиваль продовжувався ще багато років. А молоді натхнення та бажання творити і знімати кіно”, — сказав О.Янчук.

Також організатори зазначають, що фестиваль триватиме з 24 до 30 листопада у столичному “Будинку кіно”. Гасло цьогорічного фестивалю — “Видатні постаті українського кінематографу” — це вшанування відомих кінематографістів України, за допомогою діяльності яких український кінематограф отримав вітчизняне визнання.

Як повідомляв УНН, українські фільми покажуть на кінофестивалі у Німеччині.