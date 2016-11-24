Сегодня в Киеве начался-XIV международный фестиваль документальных фильмов "Кинолетопись-2016"

"Очень приятно, что первые часы этого фестиваля пройдут именно на киностудии имени А.Довженко, где начинал свою деятельность М.Винграновский... Я хочу, чтобы эти показы принесли зрителям наслаждение и чтобы этот фестиваль продолжался еще много лет. А молодежи вдохновения и желания творить и снимать кино", - сказал О.Янчук.

Также организаторы отмечают, что фестиваль будет проходить с 24 по 30 ноября в столичном "Доме кино". Лозунг фестиваля - "Выдающиеся личности украинского кинематографа" - это чествование известных кинематографистов Украины, посредством деятельности которых украинский кинематограф получил отечественное признание.

Как сообщал УНН, украинские фильмы покажут на кинофестивале в Германии.