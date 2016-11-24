Сегодня в Киеве начался-XIV международный фестиваль документальных фильмов "Кинолетопись-2016"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня в Киеве стартовал международный фестиваль документальных фильмов "Кинолетопись-2016", который пройдет с 24 по 30 ноября. Об этом во время открытия фестиваля сказал директор киностудии имени А.Довженко Олесь Янчук, передает корреспондент УНН.
"Очень приятно, что первые часы этого фестиваля пройдут именно на киностудии имени А.Довженко, где начинал свою деятельность М.Винграновский... Я хочу, чтобы эти показы принесли зрителям наслаждение и чтобы этот фестиваль продолжался еще много лет. А молодежи вдохновения и желания творить и снимать кино", - сказал О.Янчук.
Также организаторы отмечают, что фестиваль будет проходить с 24 по 30 ноября в столичном "Доме кино". Лозунг фестиваля - "Выдающиеся личности украинского кинематографа" - это чествование известных кинематографистов Украины, посредством деятельности которых украинский кинематограф получил отечественное признание.
Как сообщал УНН, украинские фильмы покажут на кинофестивале в Германии.