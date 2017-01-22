Сьогодні у Києві правоохоронці будуть працювати у посиленому режимі

"22 січня 2017 року у Києві відбудеться ряд заходів, участь у яких візьмуть не лише жителі столиці, а й інших регіонів. З метою недопущення правопорушень правоохоронці уважно стежитимуть за порядком та забезпечуватимуть безпеку громадян. Загалом на службу заступить 1740 працівників поліції та військовослужбовців Національної гвардії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, сьогодні відзначається День Соборності України.