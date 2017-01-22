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Сегодня в Киеве правоохранители будут работать в усиленном режиме

Сегодня в Киеве правоохранители будут работать в усиленном режиме

Киев • УНН

 • 12041 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Работники структурных подразделений столичной полиции, патрульные полицейские и военнослужащие Национальной гвардии будут нести службу в усиленном режиме, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"22 января 2017 г. в Киеве состоится ряд мероприятий, участие в которых примут не только жители столицы, но и других регионов. С целью недопущения правонарушений правоохранители будут внимательно следить за порядком и обеспечивать безопасность граждан. Всего на службу заступит 1740 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня отмечается День Соборности Украины.

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