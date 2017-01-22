Сегодня в Киеве правоохранители будут работать в усиленном режиме

"22 января 2017 г. в Киеве состоится ряд мероприятий, участие в которых примут не только жители столицы, но и других регионов. С целью недопущения правонарушений правоохранители будут внимательно следить за порядком и обеспечивать безопасность граждан. Всего на службу заступит 1740 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня отмечается День Соборности Украины.