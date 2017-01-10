Сьогодні у Києві очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Сьогодні, 10 січня у Києві очікується хмарна погода з проясненнями, невеликий сніг та на дорогах ожеледиця. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
За прогнозом Українського гідрометцентру, 10 січня в столиці очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура вдень близько 4-6° морозу.
Комунальники закликають киян не паркувати приватні авто на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Автівки, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані.