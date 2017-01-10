Сьогодні у Києві очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах

За прогнозом Українського гідрометцентру, 10 січня в столиці очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура вдень близько 4-6° морозу.

Комунальники закликають киян не паркувати приватні авто на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Автівки, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані.