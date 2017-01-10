Сегодня в Киеве ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Сегодня, 10 января в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег и на дорогах гололедица. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, 10 января в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура днем около 4-6 ° мороза.
Коммунальщики призывают киевлян не парковать личные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Машины, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.