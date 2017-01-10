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Сегодня в Киеве ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Киев • УНН

 • 6053 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Сегодня, 10 января в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег и на дорогах гололедица. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 10 января в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура днем ​​около 4-6 ° мороза.

Коммунальщики призывают киевлян не парковать личные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Машины, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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