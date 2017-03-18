Сьогодні у більшості областей пройдуть дощі

У суботу у центральних та північних областях опади чергуватимуться із проясненнями.

Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах −1°С морозу +4°С тепла, в Карпатах до −2-5°С морозу, вдень вона становитиме +3+8°С градусів тепла, на півдні та південному сході, а також на Закарпатті до +10+12°С градусів вище нуля.