Сьогодні у більшості областей пройдуть дощі

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09:26 • 24072 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

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07:20 • 100257 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 165698 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 158536 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 162526 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 165839 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

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27 березня, 12:45 • 229418 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

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27 березня, 12:33 • 140884 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

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27 березня, 11:15 • 118011 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

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27 березня, 08:19 • 137489 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. В Україні внаслідок переміщення атмосферних фронтів у більшості областей пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

У суботу у центральних та північних областях опади чергуватимуться із проясненнями.

Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах −1°С морозу +4°С тепла, в Карпатах до −2-5°С морозу, вдень вона становитиме +3+8°С градусів тепла, на півдні та південному сході, а також на Закарпатті до +10+12°С градусів вище нуля.

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