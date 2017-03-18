Сегодня в большинстве областей пройдут дожди

В субботу в центральных и северных областях осадки будут чередоваться с прояснениями.

Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м / с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1 ° С мороза + 4 ° С тепла, в Карпатах до -2-5 ° С мороза, днем ​​она составит + 3 + 8 ° С градусов тепла, на юге и юго-востоке, а также в Закарпатье до + 10 + 12 ° с градусов выше нуля.