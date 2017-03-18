Сегодня в большинстве областей пройдут дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Украине в результате перемещения атмосферных фронтов в большинстве областей пройдут дожди, местами с мокрым снегом, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В субботу в центральных и северных областях осадки будут чередоваться с прояснениями.
Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м / с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1 ° С мороза + 4 ° С тепла, в Карпатах до -2-5 ° С мороза, днем она составит + 3 + 8 ° С градусов тепла, на юге и юго-востоке, а также в Закарпатье до + 10 + 12 ° с градусов выше нуля.