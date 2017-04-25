Сьогодні температура повітря в Україні підвищиться

У більшості областей України суттєві опади малоймовірні, лише на сході місцями можливий невеликий дощ.



У західній частині очікується суха погода. Вночі 1-5° тепла, місцями заморозки 0-3°, в Карпатах до 2-6° морозу, вдень 12-16° тепла.



У північних областях — без опадів. Температура повітря вночі 2-5° тепла, місцями заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла.



У східних областях суттєві опади малоймовірні, лише місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі 2° тепла — 3° морозу, вдень 9-12° тепла.



У центральній частині очікується суха погода. Температура повітря вночі 1-5° тепла, місцями заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла.



У південній частині — без опадів. Температура повітря вночі 2-6° тепла, вдень 9-13° тепла.



Вітер в Україні південно-західний, 5-12, на заході та півночі місцями пориви 15-20 м/с.