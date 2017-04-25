Сьогодні температура повітря в Україні підвищиться
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні південно-західні повітряні потоки принесуть в Україну тепле повітря. Температура впродовж дня підвищиться до 12-16° тепла. Вночі ще буде холодно, 1-5° тепла, місцями заморозки 0-3°. У західних та північних областях очікується сильний вітер, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
У більшості областей України суттєві опади малоймовірні, лише на сході місцями можливий невеликий дощ.
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- У західній частині очікується суха погода. Вночі 1-5° тепла, місцями заморозки 0-3°, в Карпатах до 2-6° морозу, вдень 12-16° тепла.
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- У північних областях — без опадів. Температура повітря вночі 2-5° тепла, місцями заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла.
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- У східних областях суттєві опади малоймовірні, лише місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі 2° тепла — 3° морозу, вдень 9-12° тепла.
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- У центральній частині очікується суха погода. Температура повітря вночі 1-5° тепла, місцями заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла.
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- У південній частині — без опадів. Температура повітря вночі 2-6° тепла, вдень 9-13° тепла.
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Вітер в Україні південно-західний, 5-12, на заході та півночі місцями пориви 15-20 м/с.