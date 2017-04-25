Сегодня температура воздуха в Украине повысится

В большинстве областей Украины существенные осадки маловероятны, лишь на востоке местами возможен небольшой дождь.



В западной части ожидается сухая погода. Ночью 1-5 ° тепла, местами заморозки 0-3 °, в Карпатах до 2-6 ° мороза, днем ​​12-16 ° тепла.



В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 2-5 ° тепла, местами заморозки 0-3 °, днем ​​9-14 ° тепла.



В восточных областях существенные осадки маловероятны, лишь местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 2 ° тепла - 3 ° мороза, днем ​​9-12 ° тепла.



В центральной части ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 1-5 ° тепла, местами заморозки 0-3 °, днем ​​9-14 ° тепла.



В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью 2-6 ° тепла, днем ​​9-13 ° тепла.



Ветер в Украине юго-западный, 5-12, на западе и севере местами порывы 15-20 м / с.