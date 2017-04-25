Сегодня температура воздуха в Украине повысится
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня юго-западные воздушные потоки принесут в Украину теплый воздух. Температура в течение дня повысится до 12-16 ° тепла. Ночью еще будет холодно, 1-5 ° тепла, местами заморозки 0-3 °. В западных и северных областях ожидается сильный ветер, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В большинстве областей Украины существенные осадки маловероятны, лишь на востоке местами возможен небольшой дождь.
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- В западной части ожидается сухая погода. Ночью 1-5 ° тепла, местами заморозки 0-3 °, в Карпатах до 2-6 ° мороза, днем 12-16 ° тепла.
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- В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 2-5 ° тепла, местами заморозки 0-3 °, днем 9-14 ° тепла.
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- В восточных областях существенные осадки маловероятны, лишь местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 2 ° тепла - 3 ° мороза, днем 9-12 ° тепла.
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- В центральной части ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 1-5 ° тепла, местами заморозки 0-3 °, днем 9-14 ° тепла.
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- В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью 2-6 ° тепла, днем 9-13 ° тепла.
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Ветер в Украине юго-западный, 5-12, на западе и севере местами порывы 15-20 м / с.