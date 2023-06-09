Сьогодні свято для любителів морозива та День кулькової ручки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Сьогодні, 10 червня, відзначається Всесвітній день морозива. Цей улюблений абсолютною більшістю людей на планеті десерт відомий з давніх часів. Але саме 10 червня 1786 року у США розпочався масовий продаж морозива, пише УНН.
Представники однієї з американських компаній запропонували зробити цю дату Днем морозива, і 10 червня 1979 року влаштували грандіозну акцію, на якій роздавали морозиво безкоштовно. Свято швидко набуло популярності у США, і поширилося по всьому світу.
Також 10 червня – це День кулькової ручки. Дата відзначення має дещо скандальну історію.
Першу кулькову ручку у 1888 році запатентував американець Джон Лауд. Однак, його винахід не мав популярності через погані чорнила.
Далі за справу взялися угорські брати Біро, які на початку 40-х років запатентували свою кулькову ручку в Аргентині та у Великій Британії.
Інший американець Мілтон Рейнольдс розібрався у конструкції кулькової ручки братів та запатентував на себе у США саме 10 червня 1943 року.
Брати Біро намагалися судитися з Рейнольдсом, але безуспішно.
У другу суботу червня, яка цього року припадає на 10-те число, відзначається Всесвітній день ляльок. Його ініціаторкою стала американська бізнес-вумен та колекціонерка ляльок Мілдред Сілі.
Ще 10 червня можна відзначити Всесвітній день ремісництва, Міжнародний день геральдики, в Україні у другу суботу червня неофіційно відзначається День мебляра.
За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Микити Сповідника, який жив у VІІІ столітті.
У юності він зацікавився Словом Божим, з роками відійшов від усього мирського і повністю присвятив себе вірі. Був призначений архієпископом Халкідонським. Опікувався хворими, нужденними та дітьми. Боровся з різноманітною єрессю і був противником іконоборців. За це був підданий гонінням, тортурам та відправлений на заслання.
Лише після того як Константинопольський собор затвердив іконошанування Микита Сповідник був зарахований до лику святих.
Іменини 10 червня святкують Микита, Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Микола, Макар, Павло, Філофея, Еллада.