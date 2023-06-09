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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Сегодня праздник для любителей мороженого и День шариковой ручки

Киев • УНН

 • 853115 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Сегодня, 10 июня, отмечается Всемирный день мороженого. Этот любимый абсолютным большинством людей на планете десерт известен с давних времен. Но именно 10 июня 1786 года в США началась массовая продажа мороженого, пишет УНН.

Сегодня праздник для любителей мороженого и День шариковой ручки

Представители одной из американских компаний предложили сделать эту дату Днем мороженого, и 10 июня 1979 года устроили грандиозную акцию, на которой раздавали мороженое бесплатно. Праздник быстро приобрел популярность в США, и распространился по всему миру.

Также 10 июня – это День шариковой ручки. Дата празднования имеет несколько скандальную историю.
Первую шариковую ручку в 1888 году запатентовал американец Джон Лауд. Однако, его изобретение не имело популярности из-за плохих чернил.

Далее за дело взялись венгерские братья Биро, которые в начале 40-х годов запатентовали свою шариковую ручку в Аргентине и в Великобритании.
Другой американец Милтон Рейнольдс разобрался в конструкции шариковой ручки братьев и запатентовал на себя в США именно 10 июня 1943 года.
Братья Биро пытались судиться с Рейнольдсом, но безуспешно.

Во вторую субботу июня, которая в этом году приходится на 10-е число, отмечается Всемирный день кукол. Его инициатором стала американская бизнес-вумен и коллекционер кукол Милдред Сили.

Еще 10 июня можно отметить Всемирный день ремесленничества, Международный день геральдики, в Украине во вторую субботу июня неофициально отмечается День мебельщика.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Никиты Исповедника, который жил в ѴІІІ веке.
В юности он заинтересовался Словом Божьим, с годами отошел от всего мирского и полностью посвятил себя вере. Был назначен архиепископом Халкидонским. Заботился о больных, нуждающихся и детях. Боролся с разнообразной ересью и был противником иконоборцев. За это был подвергнут гонениям, пыткам и отправлен в ссылку.
Лишь после того как Константинопольский собор утвердил иконопочитание Никита Исповедник был причислен к лику святых.

Именины 10 июня празднуют Никита, Игнат, Денис, Дмитрий, Захар, Николай, Макар, Павел, Филофея, Эллада.

Украинские Национальные Новости

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