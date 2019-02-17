Сьогодні святкує день народження чемпіон світу з боксу Ломаченко

Боксер Ломаченко народився 17 лютого 1988 року в місті Білгород-Дністровське Одеської області. Він є двократним Олімпійським чемпіоном 2008 і 2012 років, двократним чемпіоном світу 2009 і 2011 років, чемпіоном Європи, багаторазовим чемпіоном України.

Ломаченко отримав Кубок Вела Баркера - приз, який вручають найбільш технічному боксеру Олімпійських ігор.

У 2016 році його назвали кращим боксером року, а 2013 року журнал "Ринг" назвав його найперспективнішим боксером року.

Ломаченко одружений, має сина та доньку. Він також є кумом іншому відомому українському боксеру – Олександру Усику.

Нагадаємо, Чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA і WBO, українець Василь Ломаченко очолив рейтинг р4р (незалежно від вагової категорії) за версією talkSPORT.