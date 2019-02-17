Сегодня празднует день рождения чемпион мира по боксу Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Сегодня исполняется 31 год чемпиону мира по боксу, украинцу Василию Ломаченко, передает УНН.
Боксер Ломаченко родился 17 февраля 1988 года в городе Белгород-Днестровский Одесской области. Он является двукратным Олимпийским чемпионом 2008 и 2012 годов, двукратным чемпионом мира 2009 и 2011 годов, чемпионом Европы, многократным чемпионом Украины.
Ломаченко получил Кубок Вэла Баркера - приз, который вручают наиболее техническому боксеру Олимпийских игр.
В 2016 году его назвали лучшим боксером года, а в 2013 году журнал "Ринг" назвал его самым перспективным боксером года.
Ломаченко женат, имеет сына и дочь. Он также является кумом другом известном украинскому боксеру - Александру Усику.
Напомним, Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO, украинец Василий Ломаченко возглавил рейтинг Р4Р (независимо от весовой категории) по версии talkSPORT.