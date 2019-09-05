Сьогодні суд визначить запобіжний захід для іноземців, які грабували будинки по всій Україні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Святошинський районний суд Києва сьогодні розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу для затриманих у розбійних нападах та бандитизмі громадян Грузії, які проводили злочинну діяльність по всій Україні, пише УНН.

Як стало відомо, судове засідання щодо одного з затриманих грабіжників має розпочатися вже незабаром – орієнтовно о 15 годині.

Розглядатиме обрання запобіжного заходу суддя Ніна Бабич.

Нагадаємо, йдеться про трьох громадян Грузії (1991 року народження, 1990 року народження та ще один 1987 року народження, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні у місті Миколаїв), затриманих у різних містах України за підозрою у скоєнні розбійних нападів по всій країні.

Затримання проводили правоохоронці Київської області спільно з Головною військовою прокуратурою України.

Іноземцям інкримінують ст. 257 (бандитизм), ч. 5 ст. 185 (крадіжка) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слід додати, що зловмисники нападали тільки на "елітні" будинки і сума награбованого за один раз становила від 20 тисяч до 200 тисяч доларів США. Наразі відомо про шість фактів пограбувань будинків.

Як повідомили у поліції Київської області, у якості речових доказів у бандитів вилучено 2 автомобілі, гроші, банківські картки, цінні викрадені речі, зокрема дороговартісні ювелірні прикраси, а також інструменти (відмички, ключі) знаряддя для злому та одяг, якими вони користувалися при незаконному проникненні до "елітних помешкань".

УНН вестиме пряму трансляцію з зали суду на своїй сторінці у Facebook.

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