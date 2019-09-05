Сегодня суд определит меру пресечения для иностранцев, которые грабили дома по всей Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Святошинский районный суд Киева сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения для задержанных в разбойных нападениях и бандитизме граждан Грузии, которые проводили преступную деятельность по всей Украине, пишет УНН.
Как стало известно, судебное заседание относительно одного из задержанных грабителей должно начаться уже скоро - ориентировочно в 15 часов.
Рассматривать избрание меры пресечения будет судья Нина Бабич.
Напомним, речь идет о трех гражданах Грузии (1991 года, 1990 года и еще один 1987 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине в городе Николаев), задержанных в разных городах Украины по подозрению в совершении разбойных нападений по всей стране.
Задержание проводили правоохранители Киевской области совместно с Главной военной прокуратурой Украины.
Иностранцам инкриминируют ст. 257 (бандитизм), ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следует добавить, что злоумышленники нападали только на "элитные" дома и сумма награбленного за один раз составляла от 20 тысяч до 200 тысяч долларов США. Известно о шести фактах ограблений домов.
Как сообщили в полиции Киевской области, в качестве вещественных доказательств у бандитов изъято 2 автомобиля, деньги, банковские карты, ценные похищенные вещи, в частности дорогостоящие ювелирные украшения, а также инструменты (отмычки, ключи) орудия для взлома и одежда, которыми они пользовались при незаконном проникновении в "элитные квартиры".
УНН будет вести прямую трансляцию из зала суда на своей странице в Facebook.