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Сьогодні стартує ЗНО з англійської мови

Київ • УНН

 • 23558 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Сьогодні у рамках основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться тестування з англійської мови. Загалом ЗНО триватиме до 15 червня, повідомили в УЦОЯО. Про це пише УНН.

Сьогодні стартує ЗНО з англійської мови

Деталі

Інформують, що для проходження тесту з англійської мови зареєструвалися 146 366 осіб, для яких створено 9 875 аудиторій у 605 пунктах тестування.

Перед входом учасникам вимірюють температуру тіла та перевіряють на наявність ознаки респіраторного захворювання. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50 год, його не допустять до участі в ЗНО.

Для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, проводиться додаткова сесія. Для цього потрібно протягом 5 днів після тестування з певного предмета (враховуючи день проведення) подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Нагадаємо

В Україні ЗНО з іспанської, німецької, французької мов складали майже 2,5 тисяч осіб, а з хімії- майже 10 тисяч осіб.

Українські Національні Новини

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