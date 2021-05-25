Сьогодні стартує ЗНО з англійської мови

Деталі

Інформують, що для проходження тесту з англійської мови зареєструвалися 146 366 осіб, для яких створено 9 875 аудиторій у 605 пунктах тестування.

Перед входом учасникам вимірюють температуру тіла та перевіряють на наявність ознаки респіраторного захворювання. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50 год, його не допустять до участі в ЗНО.

Для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, проводиться додаткова сесія. Для цього потрібно протягом 5 днів після тестування з певного предмета (враховуючи день проведення) подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Нагадаємо

В Україні ЗНО з іспанської, німецької, французької мов складали майже 2,5 тисяч осіб, а з хімії- майже 10 тисяч осіб.