Сегодня стартует ВНО по английскому языку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Сегодня в рамках основной сессии внешнего независимого оценивания состоится тестирование по английскому языку. В общем ВНО продлится до 15 июня, сообщили в УЦОКО. Об этом пишет УНН.
Детали
Информируют, что для прохождения теста по английскому языку зарегистрировались 146 366 человек, для которых созданы 9 875 аудиторий в 605 пунктах тестирования.
Перед входом участникам измеряют температуру тела и проверяют на наличие признака респираторного заболевания. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не допустят к участию в ВНО.
Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, проводится дополнительная сессия. Для этого нужно в течение 5 дней после тестирования по определенному предмету (включая день проведения) подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.
Напомним
В Украине ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам составляли почти 2500 человек, а с химии - почти 10 000 человек.