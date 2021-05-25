Сегодня стартует ВНО по английскому языку

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 37887 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 78890 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 94302 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 257116 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 147898 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 419060 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 322806 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 217759 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246228 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256182 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
3м/с
42%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 21614 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 20820 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 21104 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 35350 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 20689 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 21699 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 36426 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 152071 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 257116 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 419060 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 17285 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 25817 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 54934 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 78698 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 63360 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Сегодня стартует ВНО по английскому языку

Киев • УНН

 • 23558 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Сегодня в рамках основной сессии внешнего независимого оценивания состоится тестирование по английскому языку. В общем ВНО продлится до 15 июня, сообщили в УЦОКО. Об этом пишет УНН.

Сегодня стартует ВНО по английскому языку

Детали

Информируют, что для прохождения теста по английскому языку зарегистрировались 146 366 человек, для которых созданы 9 875 аудиторий в 605 пунктах тестирования.

Перед входом участникам измеряют температуру тела и проверяют на наличие признака респираторного заболевания. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не допустят к участию в ВНО.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, проводится дополнительная сессия. Для этого нужно в течение 5 дней после тестирования по определенному предмету (включая день проведения) подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.

Напомним

В Украине ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам составляли почти 2500 человек, а с химии - почти 10 000 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,838.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,820.79