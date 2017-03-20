Сьогодні стартує конкурс-відбір макетів підручників для 9-го класу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні, 20 березня, стартує ІІ етап конкурсного відбору електронних версій оригінал-макетів підручників для 9 класу загальноосвітніх шкіл. На Репозитарії навчальних матеріалів розміщено 185 проектів підручників, з якими можуть ознайомитися представники педагогічних колективів. Про це повідомляє прес-служба ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”, передає УНН.
До системи Репозитарію наразі надано доступ більш ніж 16 000 загально-освітнім навчальним закладам, 700 управлінням освіти різного рівня та відкрито реєстрацію вчителів на веб-сайті http://repository.imzo.gov.ua.
Особливість цьогорічного конкурсного відбору підручників полягає в прозорому доступі кожного користувача системи repository.imzo.gov.ua через особисті кабінети, створеної на базі ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”. Комунікація та підтвердження дій у системі здійснюватиметься шляхом sms- та e-mail-повідомлень.
Також технічна підтримка надаватиметься за телефонами “гарячої лінії” та сервісу “онлайн-консультант” на сторінках Репозитарію. З покроковою інструкцією використання системи можна ознайомитися на офіційному Youtube-каналі
Репозитарію навчальних матеріалів: https://www.youtube.com/channel/UCBd8zcJ9g3WAugRrD1NsjuQ.
Дані про хід конкурсного відбору електронних версій оригінал-макетів підручників 9 класу розміщуватимуться на офіційному веб-сайті ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” та на сайті Репозитарію.