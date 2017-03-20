Сегодня стартует конкурс-отбор макетов учебников для 9-го класса

К системе репозитория пока предоставлен доступ более чем 16 000 общеобразовательных учебным заведениям, 700 управлениям образования различного уровня и открыта регистрация учителей на сайте http://repository.imzo.gov.ua.

Особенность нынешнего конкурсного отбора учебников заключается в прозрачном доступе каждого пользователя системы repository.imzo.gov.ua через личные кабинеты, созданной на базе ГНУ "Институт модернизации содержания образования". Коммуникация и подтверждение действий в системе будет осуществляться путем sms- и e-mail-сообщений.

Также поддержка будет предоставляться по телефонам "горячей линии" и сервиса "онлайн-консультант" на страницах репозитария. С пошаговой инструкцией использования системы можно ознакомиться на официальном Youtube-канале

Репозитария учебных материалов: https://www.youtube.com/channel/UCBd8zcJ9g3WAugRrD1NsjuQ.

Данные о ходе конкурсного отбора электронных версий оригинал-макетов учебников 9 класса будут размещаться на официальном сайте ГНУ "Институт модернизации содержания образования" и на сайте репозитария.