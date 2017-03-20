Сегодня стартует конкурс-отбор макетов учебников для 9-го класса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Сегодня, 20 марта, стартует II этап конкурсного отбора электронных версий оригинал-макетов учебников для 9 класса общеобразовательных школ. На Репозитарии учебных материалов размещено 185 проектов учебников, с которыми могут ознакомиться представители педагогических коллективов. Об этом сообщает пресс-служба ГНУ "Институт модернизации содержания образования", передает УНН.
К системе репозитория пока предоставлен доступ более чем 16 000 общеобразовательных учебным заведениям, 700 управлениям образования различного уровня и открыта регистрация учителей на сайте http://repository.imzo.gov.ua.
Особенность нынешнего конкурсного отбора учебников заключается в прозрачном доступе каждого пользователя системы repository.imzo.gov.ua через личные кабинеты, созданной на базе ГНУ "Институт модернизации содержания образования". Коммуникация и подтверждение действий в системе будет осуществляться путем sms- и e-mail-сообщений.
Также поддержка будет предоставляться по телефонам "горячей линии" и сервиса "онлайн-консультант" на страницах репозитария. С пошаговой инструкцией использования системы можно ознакомиться на официальном Youtube-канале
Репозитария учебных материалов: https://www.youtube.com/channel/UCBd8zcJ9g3WAugRrD1NsjuQ.
Данные о ходе конкурсного отбора электронных версий оригинал-макетов учебников 9 класса будут размещаться на официальном сайте ГНУ "Институт модернизации содержания образования" и на сайте репозитария.