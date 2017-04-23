Сьогодні стартує другий тур Чемпіонату світу по хокею ІА

О 17-й годині збірні Казахстану та Кореї відкриють другий тур ЧС, які здобули перемоги у перших поєдинках.

Українська збірна, яка у матчі-відкритті поступилася збірній Угорщини, зустрінеться з Польщею, яка також поступилася з рахунком 4:2 збірній Кореї.

Завершиться другий тур 24 квітня, між збірними Австрії та Угорщини.

Додамо, що збірна України займає 5-у позицію.

Нагадаємо, біля "Палацу спорту" у Києві запрацювало “хокейне містечко”.