Сегодня стартует второй тур Чемпионата мира по хоккею ІА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Сегодня в Киеве стартует второй тур Чемпионата мира по хоккею ІА, в котором сборная Украины сыграет против сборной Польши, передает УНН.
В 17 часов сборные Казахстана и Кореи откроют второй тур ЧМ, которые одержали победы в первых поединках.
Украинская сборная, которая в матче-открытии уступила сборной Венгрии, встретится с Польшей, которая также уступила со счетом 4:2 сборной Кореи.
Завершится второй тур 24 апреля, между сборными Австрии и Венгрии.
Добавим, что сборная Украины занимает пятое позицию.
Напомним, у "Дворца спорта" в Киеве заработало "хоккейное городок".