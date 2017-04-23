Сегодня стартует второй тур Чемпионата мира по хоккею ІА

В 17 часов сборные Казахстана и Кореи откроют второй тур ЧМ, которые одержали победы в первых поединках.

Украинская сборная, которая в матче-открытии уступила сборной Венгрии, встретится с Польшей, которая также уступила со счетом 4:2 сборной Кореи.

Завершится второй тур 24 апреля, между сборными Австрии и Венгрии.

Добавим, что сборная Украины занимает пятое позицию.

Напомним, у "Дворца спорта" в Киеве заработало "хоккейное городок".