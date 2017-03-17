Сьогодні стартуватиме останній етап сезону Кубка світу з біатлону

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У норвезькому місті Холменколлен відбудуться дві спринтерські гонки в рамках першого змагального дня заключного етапу Кубка світу, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

Жіночий спринт стартуватиме о 15:00. “Жовто-блакитних” представниць у перегонах буде п’ятеро: Юлія Джима, Ірина Варвинець, Анастасія Меркушина, Ольга Абрамова та Надія Бєлкіна.

Чоловіча гонка має розпочатися о 17:30. Україну в ній представлятимуть — Сергій Семенов, Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Сємаков та Олександр Жирний.

Додамо, що дев’ятий етап складається із трьох змагальних днів та шести гонок, котрі проходитимуть з 17 по 19 березня.

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