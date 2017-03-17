Сегодня стартует последний этап сезона Кубка мира по биатлону

Женский спринт стартует в 15:00. "Желто-голубых" представительниц в гонке будет пятеро: Юлия Джима, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Ольга Абрамова и Надежда Белкина.

Мужская гонка должна начаться в 17:30. Украину в ней будут представлять - Сергей Семенов, Дмитрий Подручный, Артем Прима, Владимир Семаков и Александр Жирный.

Добавим, что девятый этап состоит из трех соревновательных дней и шести гонок, которые пройдут с 17 по 19 марта.