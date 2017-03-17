Сегодня стартует последний этап сезона Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В норвежском городе Холменколлен состоятся две спринтерские гонки в рамках первого соревновательного дня заключительного этапа Кубка мира, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
Женский спринт стартует в 15:00. "Желто-голубых" представительниц в гонке будет пятеро: Юлия Джима, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Ольга Абрамова и Надежда Белкина.
Мужская гонка должна начаться в 17:30. Украину в ней будут представлять - Сергей Семенов, Дмитрий Подручный, Артем Прима, Владимир Семаков и Александр Жирный.
Добавим, что девятый этап состоит из трех соревновательных дней и шести гонок, которые пройдут с 17 по 19 марта.