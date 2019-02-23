Сьогодні стартуватиме друга частина сезону УПЛ

О 14:00 на стадіоні ім. Бойка “Маріуполь” прийматиме “Олімпік”.

Нічийна клубна рекордна серія “олімпійців” з 10 листопада триває 4 гри. Крім того, донеччани під орудою В’ячеслава Шевчука в гостях в УПЛ ще не перемагали — 4 гри. Гравці “Маріуполя” з 27 жовтня більше одного голу за матч в УПЛ не забивали.

Примітно, що “Олімпік” при арбітру Юрію Можаровському в УПЛ провів вже 6 ігор і жодного разу не програвав: по 3 перемоги та нічиї.

Далі футболісти “Львову” о 17:00 прийматиме “Чорноморець”. Обидві команди знаходяться в другій половині таблиці — 8 і 11 місце відповідно.

Безпрограшна серія Львова триває в чемпіонаті 4 гри і до повторення клубного рекорду залишився один матч.

Відзначимо, що арбітр матчу Володимир Новохатній провів дебютний матч в УПЛ саме в зустрічі першого кола “Чорноморець” — “Львів”, який завершився перемогою містян 1:0.

Додамо, ще по два матчі 19-го туру пройдуть 24-го і 25-го лютого.