Сегодня стартует вторая часть сезона УПЛ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 20134 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 42493 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120120 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122872 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124434 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122509 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154725 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117336 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141280 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145186 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Сегодня стартует вторая часть сезона УПЛ

Сегодня стартует вторая часть сезона УПЛ

Киев  •  УНН

 • 32733 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Два поединка пройдут в стартовый день первого тура (19-й в целом) после зимнего перерыва Украинской Премьер-лиги, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УПЛ.

В 14:00 на стадионе им. Бойко “Мариуполь” примет “Олимпик”.

Ничейная клубная рекордная серия “олимпийцев” с 10 ноября продолжается 4 игры. Кроме того, дончане под руководством Вячеслава Шевчука в гостях в УПЛ еще не побеждали — 4 игры. Игроки “Мариуполя” с 27 октября более одного гола за матч в УПЛ не забивали.

Примечательно, что “Олимпик” при арбитру Юрию Можаровскому в УПЛ провел уже 6 игр и ни разу не проигрывал: по 3 победы и ничьи.

Далее футболисты “Львова” в 17:00 будет принимать “Черноморец”. Обе команды находятся во второй половине таблицы — 8 и 11 место соответственно.

Беспроигрышная серия Львова продолжается в чемпионате 4 игры и к повторению клубного рекорда остался один матч.

Отметим, что арбитр матча Владимир Новохатний провел дебютный матч в УПЛ именно во встрече первого круга “Черноморец” — “Львов”, который завершился победой горожан 1:0.

Добавим, еще по два матча 19-го тура пройдут 24-го и 25-го февраля.

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