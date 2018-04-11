Сьогодні стануть відомі заключні півфіналісти Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Двома поєдинками у відповідь підійде до завершення чвертьфінальна стадія Ліги чемпіонів УЄФА, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
"Баварія" виграла перший чвертьфінальний матч на полі "Севільї" з рахунком 2:1, а тому має хороші шанси на вихід у півфінал Ліги чемпіонів у майбутній домашній грі. Мюнхенці дісталися до цієї стадії в сьомий раз поспіль і в 29-й раз в цілому. Кращі показники тільки у "Реала", який зіграє в чвертьфіналі в 35-й раз.
"Севілья" ж потрапила до вісімки найсильніших у Кубку європейських чемпіонів всього вдруге, причому вперше вона це зробила 60 років тому. Статистика "Севільї" в двоматчевих протистоянь з німецькими клубами - три виграші і 2 поразки.
"Реал" – "Ювентус". Завдяки перемозі в Турині з рахунком 3:0 "Реал" вже знаходиться однією ногою в півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА. При цьому "Ювентус" переміг "Реал" чотири рази з останніх двоматчевих протистояннях і залишалася останньою командою, хто вибив "Реал" з Ліги чемпіонів. Це сталося в півфіналі ЛЧ 2014/15.
Зауважимо, що виступаючи за "Реал", нападник Кріштіану Роналду незмінно вражав ворота "Ювентуса" і забив йому в цілому дев'ять м'ячів у шести іграх.
Нагадаємо, що раніше до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів вийшли "Ліверпуль" і "Рома".