Сегодня станут известны окончательные полуфиналисты Лиги чемпионов

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Двумя поединками в ответ подойдет к завершению четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов УЕФА, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

"Бавария" выиграла первый четвертьфинальный матч на поле "Севильи" со счетом 2:1, а потому имеет хорошие шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов в будущей домашней игре. Мюнхенцы добрались до этой стадии в седьмой раз подряд и в 29-й раз в целом. Лучшие показатели только у "Реала", который сыграет в четвертьфинале в 35-й раз.

"Севилья" же попала в восьмерку сильнейших в Кубке европейских чемпионов всего второй раз, причем впервые она это сделала 60 лет назад. Статистика "Севильи" в двухматчевых противостояний с немецкими клубами - три выигрыша и 2 поражения.

"Реал" - "Ювентус". Благодаря победе в Турине со счетом 3:0 "Реал" уже находится одной ногой в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. При этом "Ювентус" победил "Реал" четыре раза из последних двухматчевых противостояниях и оставался последней командой, кто выбил "Реал" из Лиги чемпионов. Это произошло в полуфинале ЛЧ 2014/15.

Заметим, что выступая за "Реал", нападающий Криштиану Роналду неизменно поражал ворота "Ювентуса" и забил ему в общей сложности девять мячей в шести играх.

Напомним, что ранее в 1/2 финала Лиги чемпионов вышли "Ливерпуль" и "Рома".

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