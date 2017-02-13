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Сьогодні розпочалося онлайн обговорення навчальних програм для 5-9 класів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Сьогодні, 13 лютого, стартувало онлайн обговорення навчальних програм базової школи (5-9 класів). Кожен може взяти участь в оновленні програм та запропонувати потрібні українській школі зміни на платформі EdEra, передає УНН з посиланням на прес-службу МОН.

Сьогодні розпочалося онлайн обговорення навчальних програм для 5-9 класів

“Ми продовжуємо оновлювати навчальні програми, робимо це максимально відкрито як для професійних спільнот, так і для кожного зацікавленого громадянина України. Зараз ми вже розпочали підготовку до реформи Нова українська школа, у перший клас якої діти підуть 2018 року. Однак школярі не можуть чекати, тому перші зміни ми повинні забезпечити вже нині”, — зазначила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Напрацюванням та визначенням наскрізних тем у програмах займатимуться робочі групи, до яких входять вчителі-практики, науковці та представники МОН. Натомість, на онлайн платформі учасники працюватимуть з існуючими програмами, підкреслюючи основні недоліки та пропонуючи структурні зміни.

“Наприклад, наскрізною темою може бути „підприємливість і фінансова грамотність“. Якщо така тема буде визначена, то, приміром, під час вивчення матеріалу з математики зміст завдань буде прив’язаний до наскрізної теми: пропонуватиметься сформувати родинний бюджет із використанням математичних знань, що вивчаються, запланувати фінансові витрати на проїзд тощо”, — роз’яснила міністр.

Загалом на обговорення виставлено 23 навчальні програми для 5-9 класів. Серед них: Українська мова, Українська література, Математика, Інформатика, Фізична культура, Фізика, Трудове навчання, Мистецтво, Основи здоров’я, Історія, Зарубіжна література, Географія, Хімія, Біологія, Природознавство, Англійська мова (для загальноосвітніх шкіл), Англійська мова (для спеціалізованих шкіл), Німецька мова (для загальноосвітніх шкіл), Німецька мова (для спеціалізованих шкіл), Французька мова (для загальноосвітніх шкіл), Французька мова (для спеціалізованих шкіл), Іспанська мова (для загальноосвітніх шкіл), Іспанська мова (для спеціалізованих шкіл).

На сторінці кожного предмету є свій модератор, який організовує обговорення і заносить пропозиції у зведені таблиці. Після кожного етапу внесення змін до програм, вони будуть оприлюднені з роз’ясненнями: які пропозиції були враховані, а які — ні, і чому.

Як повідомляв УНН, в школах з викладанням мовою нацменшин збільшать кількість годин української.

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