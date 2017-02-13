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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня началось онлайн обсуждение учебных программ для 5-9 классов

Киев • УНН

 • 7225 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Сегодня, 13 февраля, началось онлайн обсуждение учебных программ базовой школы (5-9 классов). Каждый может принять участие в обновлении программ и предложить нужные украинской школе изменения на платформе EdEra, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

Сегодня началось онлайн обсуждение учебных программ для 5-9 классов

"Мы продолжаем обновлять учебные программы, делаем это максимально открыто как для профессиональных сообществ, так и для каждого заинтересованного гражданина Украины. Сейчас мы уже начали подготовку к реформе Новая украинская школа, в первый класс которой дети пойдут в 2018 году. Однако школьники не могут ждать, поэтому первые изменения мы должны обеспечить уже сейчас", - отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Наработкой и определением сквозных тем в программах будут заниматься рабочие группы, в которые входят учителя-практики, ученые и представители МОН. Зато на онлайн платформе участники будут работать с существующими программами, подчеркивая основные недостатки и предлагая структурные изменения.

"Например, сквозной темой может быть "предприимчивость и финансовая грамотность". Если такая тема будет определена, то, например, при изучении материала по математике содержание задач будет привязано к сквозной теме: будет предлагаться сформировать семейный бюджет с использованием математических знаний, запланировать финансовые расходы на проезд и т.д.", - разъяснила министр.

Всего на обсуждение выставлены 23 учебные программы для 5-9 классов. Среди них: украинский язык, украинская литература, математика, информатика, физическая культура, физика, трудовое обучение, искусство, основы здоровья, история, зарубежная литература, география, химия, биология, естествознание, английский язык (для общеобразовательных школ), английский язык (для специализированных школ), немецкий язык (для общеобразовательных школ), немецкий язык (для специализированных школ), французский язык (для общеобразовательных школ), французский язык (для специализированных школ), испанский язык (для общеобразовательных школ), испанский язык (для специализированных школ).

На странице каждого предмета есть свой модератор, который организует обсуждение и заносит предложения в сводные таблицы. После каждого этапа внесения изменений в программы, они будут обнародованы с разъяснениями: какие предложения были учтены, а какие - нет, и почему.

Как сообщал УНН, в школах с преподаванием на языке нацменьшинств увеличат количество часов украинского.

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