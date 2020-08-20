Сьогодні презентують перший в Україні електромобіль для людей з інвалідністю

Це проект телеведучої Вікторії Кіосе і компанії EcoFactor.

"Неможливе можливо. Друзі, ура, з другої спроби ми, все ж, зробимо це! Те, чим жили останні роки. На щастя, COVID не зіпсував наші плани, а просто скорегував.

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Я дуже чекаю вас: однодумців, друзів, ЗМІ, гостей. Давайте розділимо цю маленьку, але важливу справу! Покажемо своїм прикладом, що майбутнє вже на порозі - інновації і прогрес, а інфраструктура для людей з інвалідністю, тим більше, повинна розвиватися", - написала Кіосе у себе в FB.

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Презентація відбудеться о 19:00.

Водночас Мінінфраструктури працює над тим, щоб максимально швидко в Україні створити комфортну інфраструктуру для використання електромобілів. Зокрема йдеться про зарядні станції, яких в Україні зараз дуже мало.

Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, планується переглянути державні будівельні норми.

"Для Міністерства інфраструктури дуже важливим є перехід на екологічний транспорт. Я сам як власник електромобіля знаю, наскільки чутливе питання інфраструктури зарядних станцій. Ми хочемо ініціювати зміни до ДБН з планування і забудови територій у частині електрозаправок. Щоб вони проектувалися на всіх автодорогах загального користування залежно від типу доріг. І нам дуже важливо почути думку представників ринку в цьому питанні", - зазначив Криклій.